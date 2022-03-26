Оккупанты собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ: срочно нужна картинка для росТВ

Оккупанты планируют сделать картинку для российского телевидения во временно захваченном городе Мелитополь под Запорожьем. Для этого они намерены организовать проплаченный митинг.

Об этом сообщили на Twitter-странице Запорожской областной военной администрации. "Митин" должны провести в 8:00 26 марта на центральной площади города Мелитополь.

Событие будет направлено якобы на поддержку "российской власти", а за участие в ней будут платить 1200 рублей. Желающим "подзаработать", тем самым изменяя Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться видеокамеры, сообщили в ОВА.

Видео дня

"Кстати, наверное, сторонники РФ еще не знают, что Путин закупили только для своих войск 40 тыс. пластиковых пакетов. А для предателей даже не предусмотрены пакеты", – сказано в сообщении администрации.

Отметим, что жители Мелитополя неоднократно выходили на митинги с целью прогнать из города российских оккупантов. С государственными флагами и лозунгами "Мы здесь власть" и "Мелитополь – это Украина" на улицы выходили тысячи людей.

Ранее стало известно, что 25 марта российские военные заблокировали выдачу гуманитарной помощи гражданским жителям Мелитополя. Соответствующий приказ издала самопровозглашенная руководительница оккупационной администрации Галина Данильченко. Отметим, что город в настоящее время находится на грани гуманитарной катастрофы. Жителям опасно покидать дома, в магазинах заканчивается продовольствие, в аптеках – медикаменты, гуманитарные конвои находятся под постоянной угрозой ограбления российскими войсками.

Накануне спикер Запорожской ОВА, полковник Вооруженных Сил Украины Иван Арефьев сообщил, что 70 российских военных оккупационных войск РФ, дислоцирующихся в Мелитополе, произвели бунт. Они отказались выполнять приказы командования и воевать против защитников Украины.

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