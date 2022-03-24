Оккупанты с начала вторжения убили в Чернигове 200 человек: число жертв продолжает расти

В городе Чернигов из-за атак российских оккупантов по мирным жителям погибли уже около 200 цивильных. Среди них есть и дети. Точную цифру назвать пока невозможно.

Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в интервью Liga.net. Он отметил, что количество невинных жертв резко выросло за несколько последних дней.

"Чернигов находится под постоянными обстрелами. Гибнут люди. Если два-три дня назад я говорил о "черниговской сотне", то сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибшим мирным жителям в Чернигове", – сказал Чаус.

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Напомним, ранее местные власти сообщали, что в городе не хватает столяров для производства гробов, и просили приобщиться к изготовлению.

Как писал OBOZREVATEL, в Геническе Херсонской области, в котором временно находятся войска РФ, пытались раздать русские рубли пенсионерам и бюджетникам. Многие из них отказалась, хотя купюры и так выделили не всем. Более того, купить что-то за иностранную валюту в городе нельзя.

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