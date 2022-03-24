На Херсонщине российские оккупанты пытаются ввести в оборот рубли, но план провалился: детали

В Геническе Херсонской области, в котором временно находятся войска РФ, пытались раздать русские рубли пенсионерам и бюджетникам. Многие из них отказалась, хотя купюры и так выделили не всем. Более того, купить что-то за иностранную валюту в городе нельзя.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на местных жителей. Уточняется, что оккупанты предлагали "помощь" в размере 10 тысяч рублей (около 2 900 гривен). Таким образом захватчики пытались ввести в оборот свою валюту.

В замен военные РФ требовали показать определенные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку или договор, подтверждающий работу в бюджетной сфере.

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Такая "акция" начала действовать с 23 марта. По словам местной жительницы Виктории (имя изменено), в очереди за деньгами стояли пожилые люди, молодые мамы, но рубли выдали только нескольким десяткам людей.

Вместе с этим Украина тоже переводит на карты соцвыплаты пенсионерам, малоимущим, другим категориям. Рублями расплатиться в местных магазинах нельзя, а на гривны их не меняют.

Еще один житель Геническа рассказал: в учительском чате одной из местных школ директор сообщила, что ей нужно подать списки тех, кто хочет получить "помощь" от оккупантов. Однако практически все работники отказались.

Попытки России ввести свою валюту на украинской территории подтвердил также депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он предположил, что оккупанты, вероятно, будут заставлять принимать рубли в магазинах региона.

"И, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, дело дойдет и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону... но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!" – подчеркнул Хлань.

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале написал: "Подонок Путин готовится к затяжной войне с Украиной и к оккупации временно занятых территорий, для чего дал указание раздавать подачки".

Он подчеркнул, что наша страна платить пенсии и социальные выплаты на временного оккупированных территориях в полном объеме, поэтому необходимости брать деньги у оккупантов нет.

"А если кто-то из крайней нужды и возьмет подачку, то крутите им дулю в кармане!" – написал Геращенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Винницы, которая ждала прихода "русского мира" и распространяла пропаганду среди украинцев. 47-летняя женщина утверждала, что кровавая война против нашей страны – "освободительная".

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