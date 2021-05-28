Оккупанты прячут оружие на Донбассе и готовятся к обстрелам украинских позиций – разведка

Несмотря на анонсированный отвод войск, российские оккупанты на Донбассе скрыто размещают запрещенное оружие и активизировали подготовку к обстрелам позиций Объединенных сил. Нарушая договоренности, российское командование продолжает располагать на временно оккупированной территории тяжелое вооружение.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что оккупанты пытаются скрыть 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, которые они сконцентрировали в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Вместе с тем оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, в течение последней недели враг увеличил интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов первого и второго армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, 27 мая на Донбассе погиб украинский военный. Защитник был убит во время обстрела в направлении населенного пункта Новотошковское, где оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

А с начала суток, 28 мая, один украинский воин был ранен.