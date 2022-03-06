Оккупанты продолжают бомбить мирное население в Украине, но и сами несут большие потери – Генштаб

На 11-й день Великой Отечественной войны Украины российские оккупанты продолжили убивать мирное население, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Враг прибегает к такой тактике, потому что не смог добиться успехов в продвижении по нашей территории.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Отмечается, что российские захватчики при этом несут большие потери живой силы и техники.

В настоящее время появилась информация о том, что в Краснодарском крае РФ начали скрытую мобилизацию. Для привлечения добровольцев противник увеличил распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимости уничтожения фашизма в Украине". Отметим, что эти данные сейчас уточняются.

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По состоянию на 18:00 6 марта у противника есть потери на нескольких направлениях в Украине. В частности, возле Мариуполя ВСУ уничтожили 3 российских танка, 4 БМП, 2 бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов. Двоих захватчиков взяли в плен.

Враг при этом пытается отыграться на гражданском населении. Они продолжают обстреливать украинские населенные пункты, а также нанесли удары по аэропорту "Винница".

А в Липцах Харьковской области оккупанты забрали у местных жителей телефоны, заставляют их надевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.

Напомним, что в Сумской области российские оккупанты устроили "живой щит" из местных жителей. Их заставляют охранять вражескую военную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны в Украине было убито более 11 тысяч российских солдат и офицеров. Кроме того, на одиннадцатый день войны оккупанты потеряли почти 300 танков, более 40 самолетов и до 50 вертолетов.

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