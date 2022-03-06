В одном из сел Тростянецкой общины в Сумской области, временно находящейся в осаде РФ, российские оккупанты устроили "живой щит" из местных жителей. Их заставляют охранять вражескую военную технику.

Об этом в субботу, 5 марта, на своем канале в Telegram сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, "щит" из людей преступники сделали для охраны развернутой зенитно-ракетной системы С-300 среднего радиуса действия.

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Чиновник объяснил, что в зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность С-300 может достигать 150-300 км.

Такая система предназначена для непосредственного прикрытия войск, находящихся вблизи противника – от баллистических ракет, самолетов и других целей, отметил Живицкий.

Он также сообщил, что по центральной улице города и у близлежащих, почти у каждого двора, стоит российский танк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 марта оккупанты снова открыли огонь по Ахтырке Сумской области из тяжелой артиллерии. В то же время Военно-Воздушные силы ВСУ уничтожили колонну военной техники врага.

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