Оккупанты ''приговорили'' украинского правозащитника Максима Буткевича к 13 годам колонии

Во временно оккупированном Россией Луганске провели судилище над украинским правозащитником, основателем "Громадського радіо" и координатором проекта "Без границ" Максимом Буткевичем. Псевдосуд террористической группировки "ЛНР" "осудил" украинца на 13 лет колонии строгого режима.

Видео дня

Об этом сообщили в следственном комитете страны-агрессора РФ в пятницу, 10 марта. Как известно, Буткевич попал в плен к российским оккупантам в июле 2022 года в Луганской области Украины.

Буткевичу оккупанты приписали "жестокое обращение с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов". Кроме того, украинскому правозащитнику инкриминировали "покушение на убийство двух человек и умышленное повреждение чужого имущества".

Фейковое следствие утверждает, что Буткевич "произвел выстрел из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома" в Северодонецке на Луганщине. Это якобы произошло 4 июня 2022 года, вследствие чего "два человека получили ранения".

Сроки также получили еще два гражданина Украины: Виктору Похозею дали 8,5 лет колонии, Владиславу Шелю – 18,5 лет колонии. Второму также инкриминировали "покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти".

Максим Буткевич – украинский правозащитник и журналист, специализирующийся на защите прав беженцев. В частности, он выступал за изменение миграционных правил для белорусов, которые в 2020 году выехали из РБ в Украину.

Буткевич вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале марта 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. На своей странице в Facebook он написал, что вынужден приостановить деятельность по помощи беженцам, а также гуманитарную и правозащитную активность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля стало известно, что российские захватчики взяли в плен Максима Буткевича в районе населенных пунктов Золотое и Горное в Луганской области, которые они временно взяли под свой контроль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!