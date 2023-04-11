Оккупанты получили ТОС-1А 'Солнцепек': разведка Британии рассказала, как РФ готовится к новому наступлению на Украину

Оккупантам из воздушно-десантных войск Российской Федерации передали термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1А. Российское командование, возможно, готовит этот род войск к наступательным операциям в войне против Украины.

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Об этом сообщили в разведке минобороны Великобритании. "03.04.2023 российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А воздушно-десантным войскам (ВДВ) России", – говорится в сообщении.

ТОС-1А в России называют "тяжелым огнеметом", он обычно эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее формально не ассоциировался с ВДВ.

Передача техники, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, как считают в британской разведке, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны.

Стоит отметить, что за год войны в Украине страна-агрессор Россия понесла большие потери. Однако больше всех пострадали воздушно-десантные войска государства-террориста. Военное командование практически уничтожило элиту своей армии. Все операции этого подразделения на фронте провалились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в сети показали, как украинские спецназовцы сожгли российский "Солнцепек" прямо в момент залпа системы. Вражескую технику "демилитаризовали" с помощью FPV-дрона.

К концу марта стало известно, что воины ВСУ затрофеили транспортно-зарядную машину для ТОС-1А "Солнцепек". Она оказалась уже третьей системой, которую захватчики бросили после боя.

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