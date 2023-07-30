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Оккупанты похитили из музея Херсона три картины Айвазовского. Фото

Лилия Рагуцкая
Общество
4 минуты
5,0 т.
Оккупанты похитили из музея Херсона три картины Айвазовского. Фото

Российские оккупанты похитили из Херсонского художественного музея немало ценных экспонатов. Среди них – три полотна одного из самых выдающихся художников-маринистов мира Ивана Айвазовского, написанные в последние десятилетия 19 века.

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Об этом рассказали в Херсонском художественном музее в годовщину со дня рождения Айвазовского. Там также напомнили о неудобных для России фактах связи этого художника армянского происхождения с Украиной.

В музее рассказали, что захватчики похитили три картины Айвазовского: "Буря утихает", "Вид города Одессы" и "Море".

"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, измерявших стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищавших его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", – отмечено в сообщении.

Оккупанты похитили из музея Херсона три картины Айвазовского. Фото
Оккупанты похитили из музея Херсона три картины Айвазовского. Фото
Оккупанты похитили из музея Херсона три картины Айвазовского. Фото

Там также намекнули, что и самого художника государство-вор всецело присвоило себе не совсем справедливо: по национальности Айвазовский (а на самом деле – Ованес Айвазян) был армянином. А родился он в Крыму, куда его родители переехали из Галичины.

"Называя Айвазовского "великим русским художником" (потому что он учился в Петербургской академии искусств), россияне "вычеркивают" все "неканонические" факты его жизни, о которых мы решили вспомнить в день его рождения. Любовь к Украине у будущего художника взрастил его отец- армянин, чьи предки в ХVIII веке переселились из Западной Армении в Галицию, а в 1812-м он перевез свою семью в Крым. Там, в Феодосии, 29 июля 1817 года и родился Ованес Айвазян, которого мир будет знать как Ивана Айвазовского", – рассказали в музее.

Еще с детства Ованесу привили любовь к украинской песне. Его отец часто принимал странствующих бандуристов и любил петь вместе с ними украинские песни. Будущий художник при этом пытался подыгрывать им на скрипке.

"Через много лет на торжественном вечере в Санкт-Петербурге Айвазовский блестяще исполнит на скрипке эти украинские мелодии, услышанные в детстве. И сам художник, и его отец свободно владели украинским и польским языками. Говорят, благодаря этому Айвазовский в Венеции познакомился с Гоголем – просто услышав его украинский. Знакомство переросло в крепкую дружбу", – говорится в сообщении сотрудников музея.

Они также напомнили, что писал Айвазян-Айвазовский далеко не только морские пейзажи, как полагают большинство людей. Одной из главных тем творчества художника была Украина: он рисовал могучий Днепр, бескрайние украинские степи, ветряные мельницы и нарядные белые дома, которые видел в Украине.

"С десяток своих картин художник посвятил украинским чумакам. Даже свое крымское имение Айвазовский обустроил так, чтобы оно напоминало украинские хутора. Айвазовский мог жить где угодно, но после учебы и путешествий он поселится в родной Феодосии, где проведет большую часть своей жизни и станет самым большим меценатом города: именно благодаря ему в Феодосии появились водопровод, музей древностей и живописи, учебные заведения, был реконструирован морской порт, проведена одна из первых в Российской империи железных дорог", – добавили в музее.

Там также рассказали, что художник очень любил путешествовать по Украине.

"Всю свою жизнь Айвазовский тяготел к культурному украинскому обществу и часто путешествовал по городам Украины, имел тесные связи с Херсонщиной, дружил с семьей Фальц-Фейнов. Каждое лето, возвращаясь из Петербурга в Крым, Айвазовский останавливался у них, имел свою комнату, обустроенную под мастерскую дарил друзьям свои произведения. Кстати, появлению ряда его картин украинской тематики способствовала именно Софья Богдановна Фальц-Фейн", – отметили музейщики.

Оккупанты похитили из музея Херсона три картины Айвазовского. Фото

Напомним, еще в ноябре прошлого года украденные в Херсоне картины "зажглись" в Центральном музее Тавриды в Симферополе.

В частности, среди украденных и вывезенных в Крым работ была опознана картина Ивана Похитонова "Пикет на берегу реки. Закат", написанную в 1890-е годы маслом на дереве.

Второе идентифицированное полотно – написанная маслом картина "Дома на закате" Петра Соколова, она принадлежит к золотому фонду музейного собрания.

Также музейщики зафиксировали на выставке в Крыму ряд других полотен из Херсона.

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