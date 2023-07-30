Оккупанты похитили из музея Херсона три картины Айвазовского. Фото

Российские оккупанты похитили из Херсонского художественного музея немало ценных экспонатов. Среди них – три полотна одного из самых выдающихся художников-маринистов мира Ивана Айвазовского, написанные в последние десятилетия 19 века.

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Об этом рассказали в Херсонском художественном музее в годовщину со дня рождения Айвазовского. Там также напомнили о неудобных для России фактах связи этого художника армянского происхождения с Украиной.

В музее рассказали, что захватчики похитили три картины Айвазовского: "Буря утихает", "Вид города Одессы" и "Море".

"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, измерявших стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищавших его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", – отмечено в сообщении.

Там также намекнули, что и самого художника государство-вор всецело присвоило себе не совсем справедливо: по национальности Айвазовский (а на самом деле – Ованес Айвазян) был армянином. А родился он в Крыму, куда его родители переехали из Галичины.

"Называя Айвазовского "великим русским художником" (потому что он учился в Петербургской академии искусств), россияне "вычеркивают" все "неканонические" факты его жизни, о которых мы решили вспомнить в день его рождения. Любовь к Украине у будущего художника взрастил его отец- армянин, чьи предки в ХVIII веке переселились из Западной Армении в Галицию, а в 1812-м он перевез свою семью в Крым. Там, в Феодосии, 29 июля 1817 года и родился Ованес Айвазян, которого мир будет знать как Ивана Айвазовского", – рассказали в музее.

Еще с детства Ованесу привили любовь к украинской песне. Его отец часто принимал странствующих бандуристов и любил петь вместе с ними украинские песни. Будущий художник при этом пытался подыгрывать им на скрипке.

"Через много лет на торжественном вечере в Санкт-Петербурге Айвазовский блестяще исполнит на скрипке эти украинские мелодии, услышанные в детстве. И сам художник, и его отец свободно владели украинским и польским языками. Говорят, благодаря этому Айвазовский в Венеции познакомился с Гоголем – просто услышав его украинский. Знакомство переросло в крепкую дружбу", – говорится в сообщении сотрудников музея.

Они также напомнили, что писал Айвазян-Айвазовский далеко не только морские пейзажи, как полагают большинство людей. Одной из главных тем творчества художника была Украина: он рисовал могучий Днепр, бескрайние украинские степи, ветряные мельницы и нарядные белые дома, которые видел в Украине.

"С десяток своих картин художник посвятил украинским чумакам. Даже свое крымское имение Айвазовский обустроил так, чтобы оно напоминало украинские хутора. Айвазовский мог жить где угодно, но после учебы и путешествий он поселится в родной Феодосии, где проведет большую часть своей жизни и станет самым большим меценатом города: именно благодаря ему в Феодосии появились водопровод, музей древностей и живописи, учебные заведения, был реконструирован морской порт, проведена одна из первых в Российской империи железных дорог", – добавили в музее.

Там также рассказали, что художник очень любил путешествовать по Украине.

"Всю свою жизнь Айвазовский тяготел к культурному украинскому обществу и часто путешествовал по городам Украины, имел тесные связи с Херсонщиной, дружил с семьей Фальц-Фейнов. Каждое лето, возвращаясь из Петербурга в Крым, Айвазовский останавливался у них, имел свою комнату, обустроенную под мастерскую дарил друзьям свои произведения. Кстати, появлению ряда его картин украинской тематики способствовала именно Софья Богдановна Фальц-Фейн", – отметили музейщики.

Напомним, еще в ноябре прошлого года украденные в Херсоне картины "зажглись" в Центральном музее Тавриды в Симферополе.

В частности, среди украденных и вывезенных в Крым работ была опознана картина Ивана Похитонова "Пикет на берегу реки. Закат", написанную в 1890-е годы маслом на дереве.

Второе идентифицированное полотно – написанная маслом картина "Дома на закате" Петра Соколова, она принадлежит к золотому фонду музейного собрания.

Также музейщики зафиксировали на выставке в Крыму ряд других полотен из Херсона.