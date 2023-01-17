Оккупанты под Мариуполем хотят начать добычу циркония: последствия будут критическими для экологии

Российские оккупанты и их приспешники намерены начать добычу циркония под временно захваченным путинской армией Мариуполем. Последствия таких действий будут критическими для экологии.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. В частности, добыча циркония планируется в районе поселка Никольское.

"Планы "семьи Януковича", которые были сорваны сначала Революцией Достоинства, затем многочисленными акциями протеста реализуются оккупантами. Последствия такой добычи будут критическими для экологии всего Мариупольского района. Однако, где последствия, а где российские доходы", – отметил Андрющенко.

Кроме того, по его словам, весной захватчики также планируют приступить к возобновлению добычи каолина. Этот процесс будут контролировать россияне (Хоценко и Солнцев), назначенные "руководителями правительства ДНР".

Напомним, российский пропагандист Семен Пегов (руководитель проекта WarGonzo) признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.

Тем временем российские оккупанты продолжают совершать страшные зверства в захваченном Мариуполе. Они демонтируют дома в городе, устраивая бетонные братские могилы. В конце концов люди остаются прямо на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, у пропагандистов из страны-агрессора РФ нет предела в демонстрации своей циничности по уничтожению и захвату российскими оккупантами украинских городов и убийствами мирных граждан. Они предлагают устраивать фотосессии на фоне стертого с лица земли Мариуполя Донецкой области.

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