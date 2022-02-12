Оккупанты открыли огонь на Донбассе и сбросили снаряд с беспилотника: один боец ранен

По состоянию на 12 февраля, военные подразделения Российской Федерации семь раз совершали обстрел позиций украинских защитников на Донбассе. В результате пренебрежения мирными договоренностями, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы, был ранен один наш боец.

Об этом сообщили в ежедневном отчете ситуации на линии разграничения в Штабе ООС. Сейчас пострадавший солдат находится в госпитале и, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

Что касается обстрелов, то враг на протяжении пятницы совершал их в таких локациях:

из стрелкового оружия по направлению поселка Невельского Донецкой области, а также Водяного;

ручные противотанковые и станочные гранатометы оккупанты использовали при обстреле района Песок;

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такое же оружие применялось при атаке позиций ВСУ в сторону Широкино;

над Мариинкой наемники запустили беспилотный летательный аппарат, с которого на город сбросили ВОГ-17.

Еще один обстрел был также совершен российскими войсками уже рано утром 12 февраля. В районе Песок они снова применили для атаки ручные противотанковые и автоматические станочные гранатометы. В результате этой атаки, к счастью, погибших и раненых среди наших бойцов, нет.

Командование ООС продолжает контролировать ситуацию в указанных регионах и при необходимости украинская армия отвечала оккупантам огнем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рядом с оккупированным Луганском СБУ обнаружила спрятанный арсенал боевого оружия, которым сепаратисты взрывали транспорт украинских военных.