Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из пулеметов и гранатометов: есть раненые

По состоянию на утро 18 июля пророссийские террористические формирования в зоне проведения Операции объединенных сил 13 раз нарушали режим тишины, достигнутый в нормандском формате. В результате два бойца ВСУ получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook. Все факт нарушений договоренностей были зафиксированы украинским военным командованием и направлены в СММ ОБСЕ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, 17 июля вооруженные атаки противника происходили:

возле села Чермалика Волноваховского района: здесь наемники использовали стрелковое оружие;

в районе Водяного на Приазовье враг использовал систему БМП-1, минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

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у Широкино и Павлополя оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра;

трижды произошла атака в районе Песок, сепаратисты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды были совершены обстрелы у Новозвановки из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Именно здесь ранения получили наши бойцы. Они были экстренно госпитализированы, к счастью, их жизни сейчас ничто не угрожает.

Командование ВСУ обозначило, что на севере Луганской области в воздухе был замечен вражеский аппарат типа "Орлан-10", который был обезврежен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в зоне ООС погиб 19-летний Александр Юрков, который служил наводчиком взвода танковой роты батальона воинской части А1302.