Оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов и следили за их позициями с беспилотника

По состоянию на утро 31 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики за сутки четыре раза нарушили договоренности по перемирию. В результате их огнестрельной атаки раненых и погибших в рядах ВСУ не оказалось.

Об этом сообщил Генеральный штаб ООС на своей странице в Facebook. Отмечается, что все попытки "застать врасплох" нашу армию не увенчались успехом и были пресечены (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, у села Водяное на Приазовье враг дважды применял системы гранатометов против украинских войск, а также стрелковое оружие.

Автоматические станковые гранатометы российские наемники использовали 30 июля и неподалеку от населенного пункта Новоселовка-2. Кроме того, наши бойцы заметили пролетающий беспилотный аппарат типа "Орлан-10", нацеленный на слежение за позициями и расположением подразделений ВСУ.

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Обо всех случаях нападений со стороны противника, Генштаб передал информацию в Миссию ОБСЕ. Также украинская армия оказывала достойный ответ на вооруженные провокации со стороны противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский накануне прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Здесь он представил военным нового командующего ООС Александра Павлюка.