Оккупанты обстреляли Станислав и Антоновку на Херсонщине: ранены восемь человек

Российские оккупационные войска каждый день обстреливают Херсонскую область. В понедельник, 8 мая, захватчики нанесли очередной удар по Станиславу и Антоновке.

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Об этом сообщает Херсонская ОВА. В Антоновке в результате обстрела пострадали 67-летняя женщина и 42-летний мужчина.

В настоящее время их госпитализировали в медицинское учреждение. У женщины тяжелые травмы, в частности, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи пытаются спасти ее жизнь.

Кроме того, в результате обстрела Станислава ранения получили шесть человек, сообщил глава ХОВА Александр Прокудин.

Пятерых из них военные доставили в Белозерскую больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Среди пострадавших – 9-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывные травмы и ранения головы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Одна женщина получила ранение средней тяжести. Ее отвезли в медучреждение Херсона.

Напомним, 6 мая город Херсон был обстрелян врагом четыре раза. Оккупанты попадали в жилые районы населенных пунктов области. В результате агрессии со стороны России погибли шесть человек, еще четверо получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ днем 3 мая снова ударили по Херсонщине. Под вражеским огнем оказалось село Степановка. В результате обстрела погибли трое сотрудников Херсонского облэнерго: двое скончались на месте, еще один человек – в карете скорой.