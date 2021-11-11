Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из пулеметов и гранатометов – штаб ООС

За минувшие сутки, 10 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Один из них был с применением запрещенным Минскими договоренностями вооружением.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, сообщила пресс-служба штаба ОС. На провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Враг совершил обстрелы в направлении Новотошковского, Причепиловки, Катериновки, Широкиного и Золотого-4. Оккупанты использовали гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Утром 11 ноября новых нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано.

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По словам офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима, оккупанты за прошедшие сутки потеряли одного человека. В Twitter он написал, что речь идет об одном "200-х" (омсбр 2 АК, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Полтавской области умер военнослужащий Вооруженных сил Украины Геннадий Писаренко. Смерть наступила во время транспортировки тела погибшего воина.