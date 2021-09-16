Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов – штаб ООС

За минувшие сутки, 15 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Они были зафиксированы в районах Новолуганского, Южного и Андреевки.

В результате вражеских обстрелов потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины не было. Обо всех нарушениях украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ, передает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, около населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия. Возле Южного враг стрелял в сторону ВСУ из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки россияне вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

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Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter отметил, потери врага за 15 августа составил один человек: безвозвратные (200) – 1 (6 омсп 2 АК, небоевые, в результате неосторожного обращения с оружием).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 12 сентября российские оккупанты трижды нарушили "перемирие" на Донбассе. В результате около Верхнеторецкого, где враг применил противотанковый ракетный комплекс, погиб украинский защитник.