Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили украинского воина – штаб ООС

За минувшие сутки, 19 октября, вооруженные формирования РФ на Донбассе ранили бойца Вооруженных сил Украины. Наши защитники открывали огонь в ответ на провокации.

Воину оказали экстренную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. По словам врачей, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщила пресс-служба штаба ООС.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня за сутки. Они открывали огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки, Зайцевого, Гранитного, Лопаскиного, Катериновки, Водяного и Верхнеторецкого. Противник использовал крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, различные гранатометы и минометы.

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По состоянию на утро, 20 октября, было зафиксировано еще одно нарушение. По словам офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима, оккупанты за прошедшие сутки потеряли одного человека. В Twitter он написал, что речь идет об одном "300-м" (9омсп 1АК, небоевой, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, военный эксперт Юрий Кочевенко пояснил, что ВСУ будут отвечать на обстрелы российских наемников на Донбассе симметрично, в частности, с применением тяжелой артиллерии, которая пока отведена от линии разграничения. Такие действия больше не требуют согласования с высшим военным руководством.