Оккупанты обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, ВСУ открыли огонь в ответ

За минувшие сутки, 5 сентября, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вооруженные силы Украины открыли огонь по оккупантам в ответ.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Так, у населенного пункта Золотое-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Возле Широкино враг обстрелял позиции ВСУ со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что боевых потерь среди украинских защитников нет. Офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим в Twitter отметил, что оккупанты за прошедшие сутки потеряли одного человека:

санитарные (300) – 1 (2 омсбр 2 АК, не боевой, в результате подрыва на НВП).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 4 сентября в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины. Был ранен воин Вооруженных сил Украины.