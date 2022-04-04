Оккупанты обстреляли Харьков: погибли четыре человека, ранены – 30, в том числе дети. Фото

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков – в результате атаки погибли четыре человека. Еще 30 мирных жителей получили ранения, среди них трое детей.

Об этом заявил глава Национальной полиции области Владимир Тимошко. По его словам, несмотря на опасную ситуацию в городе, на место трагедии выехали правоохранители и задокументировали последствия вражеских обстрелов.

"Россия в своей животной ненависти к Украине хочет все украинские города превратить в Бучу и Мариуполь. Вечером 03.04.2022 оккупанты снова обстреляли Харьков. Из-за действий фашистов у нас четверо погибших, 30 раненых, в том числе трое детей. Все эти люди гражданские. Оккупанты обязательно будут отвечать за все свои преступления против человечности", – отметил он.

Видео дня

Тимошко обратился к жителям города и области, призвав их при обстрелах не выходить на улицу и оставаться в укрытиях. По его словам, атаки по жилым районом не случайны – россияне намеренно убивают мирных жителей.

"Буча, Гостомель – украинские города, в которых орда России целенаправленно уничтожала гражданское население. Насиловала, пытала, грабила и убивала. Ордынцы продолжают доказывать миру, что они изверги", – подчеркнул полицейский.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые признаки наличия братской могилы в Буче были замечены 10 марта. Около 280 убитых российскими военными людей похоронены возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!