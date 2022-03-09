Оккупанты обстреляли город Дергачи на Харьковщине. Видео

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Путинская армия ранним утром в среду, 9 марта, обстреляла населенный пункт Дергачи в Харьковской области. О жертвах или раненых среди мирного населения пока информации нет.

Видео ночных ударов российских оккупантов публиковали в сети очевидцы. На кадрах, обнародованных в Telegram- канале "Труха" слышны непрекращающиеся звуки вражеской артиллерии и яркие вспышки.

"Дергачи, Харьковская область. Адовый ночной обстрел", – сказано в сообщении.

Видео дня

Отметим, что видео обстрелов появились в сети коло 5:30 утра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волчанском районе Харьковской области 8 марта российские оккупанты на 3 вертолетах высадили десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться в город Харьков. ВСУ уничтожили 70 человек прямо на месте. Остальные сбежали в РФ.

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