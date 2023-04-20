Оккупанты обстреляли два села в Запорожье: погибли женщина и мужчина, еще один человек ранен

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области. В четверг, 20 апреля, захватчики нанесли удар по селам Каменское и Малая Токмачка.

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В результате два человека погибли, еще один – получил ранения. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей – итоги террористических ударов по линии разграничения", – говорится в сообщении.

В частности, в Малой Токмачке российский снаряд унес жизни всей семьи. В результате обстрела на собственном подворье погибли 54-летний мужчина и 65-летняя женщина.

В Каменском во время артиллерийского обстрела была травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей. В настоящее время ее госпитализировали в медицинское учреждение, где пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

"Берегите себя и своих близких! Враг ответит за каждое преступление против украинцев!" – добавили в ЗОВА.

Напомним, в Запорожье вечером 18 апреля раздался мощный взрыв. Он произошел во время воздушной тревоги.

В ночь Пасхи, 16 апреля, в Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь в селе Камышеваха.