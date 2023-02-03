Оккупанты, несмотря на потери, наступали на четырех направлениях, в России завербовали еще тысячу зэков по колониям – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери на войне в Украине, но, несмотря на это, пытаются наступать сразу на четырех направлениях. Тем временем в России готовят новое "пушечное мясо", и с этой целью уже завербовали еще тысячу зэков по колониям.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 3 февраля 2023 года. В частности, наступательные действия захватчики продолжают вести на Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

В частности:

На Бахмутском направлении из-за вражеских обстрелов пострадали Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Спорное, Веселое, Белогоровка и Дружба Донецкой области.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области, а также Торское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении захватчики обстреляли Нескучное, Богоявленко и Угледар.

На Купянском направлении оккупанты атаковали районы Двухлетнего, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

В Запорожском и Херсонском враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности, Новополь и Времивка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малая Токмачка на Запорожье и Херсоне, Качкаровке и Казацком.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Тимоновичи и Гремяч Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Студенок, Стариковое, Волфин и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

В Генштабе подчеркнули, что путинская армия продолжает нести потери. В частности, в Беловодске Луганской области россияне уже обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь. Пока они привезли туда к 120 раненым оккупантам.

В то же время для пополнения своих потерь в живой силе в исправительных заведениях Новосибирской области российской федерации было завербовано до 1000 наемников.

При этом украинская авиация в течение сегодняшнего дня нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага и 1 - по позиции его ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины также поразили 2 района сосредоточения российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора России, которая вторглась в Украину более 11 месяцев назад, на сегодняшний день лишилась уже более трех тысяч танков и почти шесть сотен самолетов с вертолетами. Но больше всего враг потерпел поражение в живой силе – 129 870 ликвидированных военнослужащих.

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