Оккупанты не отдают родным тела убитых в Бердянске подростков Оганесяна и Ханганова, – Лубинец

Российские оккупанты во временно захваченном Бердянске до сих пор не отдали родным тела двух подростков-патриотов, которых убили. Все детали убийства Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова остаются неизвестными.

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Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 26 июня. О трагедии стало известно два дня назад – в субботу, 24 июня.

Лубинец отметил, что пока неизвестно, как погибли подростки, но, по его данным, произошла "внесудебная казнь двух украинских подростков".

При этом он отметил, что тела Ханганова и Оганесяна не передали их родственникам.

"Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькову (уполномоченная РФ по правам человека. – Ред), официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам", – рассказал омбудсмен.

Отметим, что журналисты канала "Бердянск сегодня" 26 июня сообщили, что мать Тиграна Оганесяна подтвердила им, что ее сын убит.

"Сегодня мама Тиграна Оганесяна подтвердила нашим журналистам, что ее сын и Никита Ханганова были убиты. До этого дня еще оставалась надежда, что ребята живы, ведь родственники не видели тел, а следователь не подтверждал гибель бердянцев", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что родные Тиграна назвали "хорошо спланированной инсценировкой" версию оккупантов о гибели подростков.

Отметим, что подростки определенное время находились под стражей оккупантов, где подвергались давлению и пыткам. Позже они были под наблюдением оккупационной полиции и должны были там ежедневно отмечаться.

Европарламент принял резолюцию с требованием от российских "властей" снять все обвинения и немедленно освободить двух подростков и дать им возможность выехать на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, что российские пропагандисты 26 июня сообщили, что в Бердянске якобы в результате перестрелки было "ликвидировано" двух "террористов". Как оказалось, ими оказались два украинских подростка-патриота Тигран Оганесян и Никита Ханганов.

Перед гибелью парни якобы ликвидировали местного коллаборанта и российского оккупанта.

В сети опубликовали видео Тиграна якобы перед смертью. Парень говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мариуполе россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы".

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