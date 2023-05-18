В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: из-за падения обломков произошел пожар

Мощные взрывы прогремели в Киеве утром 18 мая, когда по всей стране была объявлена тревога из-за воздушной атаки РФ. В регионе сработала противовоздушная оборона, однако падение обломков сбитых вражеских целей привело к пожарам и ряду повреждений.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что защитники неба отбивают очередную российскую атаку. Вместе с тем жители региона призвали не фиксировать это на фото и видео.

"Работает ПВО. Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что не нужно снимать видео или фото работу защитников украинского неба. Также добавили, что распространение такого аудиовизуального контента карается Уголовным Кодексом Украины.

Отметим, что один за другим несколько мощных взрывов жители столичного региона услышали после 05:00 . В это время воздушная тревога, которую еще с вечера среды объявляли несколько раз, продолжалась уже более трех часов.

В 05:18 мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы были в Дарницком и Днепровском районах, куда уже направляются все необходимые службы.

Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что речь идет о падении обломков сбитых российских ракет или дронов в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушение пока уточняются.

Кроме того, по этой же причине произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.

"Все необходимые службы работают на месте. Находитесь в укрытиях!", – призвал он, отметив, что ПВО работает.

По словам Кличко, пожар вспыхнул в гаражном кооперативе и в Дарницком районе. Там же падение обломков зафиксировали еще в нескольких местах.

"Предварительно, взрыв также в Деснянском районе. Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги!" – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ракетных и дроновых ударов по Украине враг отслеживает на YouTube работу ПВО через камеры видеонаблюдения. В частности, после обстрела 16 мая россияне выложили видео работы противовоздушной обороны в Киеве.

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