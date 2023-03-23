Оккупанты начали готовить пополнение пропагандистов в Луганской области: подростков планируют обучать 'основам журналистики'

Российские оккупанты начали готовить пополнение пропагандистов на временно оккупированной части Луганской области. В частности, учить "основам журналистики" планируют подростков.

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На это Кремль выделил 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты выделили 1,2 млн рублей на "обучение журналистов" среди молодежи временно захваченных районов Луганщины", – говорится в сообщении.

В частности, на грантовые средства администрации президента РФ, то есть кремлевского диктатора Владимира Путина, планируют открыть "школу журналистики". Она будет размещаться в Алчевске. Подростков "основам журналистики" должны учить до 30 ноября.

"По сути оккупанты ищут молодых пропагандистов среди местных, ведь на захваченных регионах большинство пропагандистов среди "местных СМИ" это гастролеры из РФ", – пояснили в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активизировали влияние украинских детей. Из-за пропаганды россияне хотят убедить несовершеннолетних в том, что Россия их якобы спасает.

Также ранее тель Херсона, директор местного рекламного агентства, добровольно предложил услуги своей компании россиянам во время оккупации города. Человек печатал для противника пропагандистские плакаты с лозунгом "Мы вместе с Россией", рекламой российского оператора мобильной связи, продвигал "референдум" и прочее.

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