Оккупанты на Запорожье устроили террор таксистам за отказ от паспорта РФ: угрожают оставить без работы

На временно захваченных территориях Запорожской области россияне продолжают терроризировать местное население. На этот раз оккупанты "взялись" за водителей такси и заставляют их получать гражданство государства-агрессора.

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Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что россияне требуют у таксистов получить водительское удостоверение российского образца.

Для этого нужно также брать и российский паспорт. Водителям дали время до 1 сентября.

"Да, все водители должны получить водительское удостоверение врага, а для этого необходимо также получить красную макулатуру", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в противном случае им угрожают отобрать лицензию, а операторы таксопарка должны увольнять таких водителей.

Кроме того, как сообщили в ЦНС, российские оккупанты на захваченных территориях Украины разрабатывают систему проведения массового техосмотра всех авто.

Фактически, враг хочет провести инвентаризацию всех транспортных средств в регионе и их владельцев. При этом для прохождения техосмотра владелец должен продемонстрировать паспорт гражданина России.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная "власть" на захваченных территориях Украины усилила давление на украинцев, которые не хотят получать паспорта РФ. Людей лишают последних средств к существованию, угрожают бросить за решетку и отобрать детей, но главное – без паспорта страны-агрессора невозможно вырваться из оккупации.

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