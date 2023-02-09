Оккупанты на захваченных территориях Украины начали формировать ''кадетские корпуса'': родителей заставляют отдавать туда детей, – Маляр

Оккупанты на захваченных территориях Украины создают так называемые кадетские корпуса. Они развернули идеологическую кампанию, в рамках которой принуждают родителей отдавать туда детей на "обучение".

Видео дня

Об этом 9 февраля рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, один из "кадетских корпусов" уже открылся в Старобельске на Луганщине.

Оккупанты планируют их также открыть в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах на Херсонщине.

В то же время продолжается активная агитация заключенных по вступлению в российские ЧВК.

"Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", – сообщила Маляр.

Она объяснила, что из-за больших потерь в живой силе захватчики вынуждены предпринимать долговременные идеологические и экстренные меры для продолжения тотальной мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдовы и матери ликвидированных оккупантов из "ДНР" получили шубы в качестве компенсации за гибель близких. Однако вскоре выяснилось, что подарки забирают назад после съемок пропагандистских роликов.