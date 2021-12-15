Оккупанты на Донбассе обстреляли дома мирних жителей Травневого. Фото

В среду, 15 декабря, в поселке Травневое Донецкой области пророссийские оккупанты совершили обстрел позиций украинских защитников и повредили дома мирных жителей. Населенный пункт находится в прифронтовой зоне и уже не впервые встает на пути у пуль и снарядов.

Об этом сообщила пресс-служба гуманитарного центра "Пролиска". В результате обстрела одна из пуль угодила в металлопластиковое окно, оставив отверстие в холодную пору года, еще один снаряд пробил крышу частного дома.

Отмечается, что Травневое находится на линии разграничения и частично контролируется нелегальными группировками так называемой "ДНР". В поселке проживают всего 66 человек, большинство из них составляют пенсионеры и переселенцы.

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Волонтеры продолжают оказывать помощь мирному населению, которое пострадало от обстрелов, но в указанный поселок доступ ограничен. Гуманитарный центр призывает местных жителей записываться на онлайн-прием к бесплатному психологу, так как здешние обитатели живут в колоссальном стрессе и постоянно напуганы возможность опасностью ведения военных действий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне во время обстрелов на Донбассе был ранен украинский боец. После оказания первой помощи врачи оценивают здоровье как состояние средней тяжести.