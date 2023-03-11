Оккупанты из ''Ураганов'' обстреляли Донетчину: один человек погиб, четыре ранены

В субботу, 11 марта, российские оккупанты обстреляли Донецкую область из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате один человек погиб, еще четыре ранены.

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. В частности, захватчики атаковали город Константиновка, а также села Николаевка Краматорского района и Максимилиановка Покровского района.

Попадания пришлись на жилые кварталы. В результате погиб 52-летний мужчина и еще четверо граждан в возрасте от 42 до 62 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время их госпитализировали в медицинские учреждения. Отмечается, что один из раненых мужчин находится в критическом состоянии.

Кроме того, из-за атак оккупантов пострадали частные и многоквартирные жилые дома, некоторые дома выгорели дотла. Также получили значительные разрушения и повреждения хозяйственные сооружения, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские войска продолжают уничтожать украинскую Донбасс и терроризировать местных жителей. 10 марта захватчики обстреляли город Константиновка из РСЗО "Ураган".

В ночь на 9 марта войска РФ массированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, погибли люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты ночью и утром 5 марта ударили по жилым домам и железнодорожному вокзалу в Купянске. В результате обстрела погиб мужчина.