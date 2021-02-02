Оккупанты из гранатометов обстреляли ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 1 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В ответ на обстрелы противника Вооруженные силы Украины огонь не открывали, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", войска РФ открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

У населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пуля вражеского снайпера пробила каску насквозь и ранила бойца Вооруженных сил Украины в голову. Он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.