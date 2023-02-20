Оккупанты хотели устроили прорыв, но все пошло не по плану: украинские десантники уничтожили вражеский Т-90. Видео

Российские оккупанты хотели устроить прорыв украинских позиций, но все пошло не по плану. Попытка оказалась неудачной, а украинские защитники уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв"

Видео дня

Соответствующее видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. На кадрах зафиксирована работа воинов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что ДШВ ВС Украины продолжают активно уничтожать вражескую технику.

На днях путинская армия атаковала позиции маруновских беретов танком Т-90. Но передовое подразделение было готово к этому и расчет противотанкового ракетного комплекса Javelin двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения. Вместо танка на месте осталась куча обожженного металла.

В этой связи, никакого прорыва у захватчиков не получилось. Понеся потери, они отступили.

Следует отметить, что оккупационные войска РФ, почти год воюя против Украины, потеряли 143 680 военных и значительное количество техники и вооружения. Только накануне наши защитники ликвидировали 820 захватчиков и уничтожили шесть танков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинские защитники показали видео уничтожение двух российских танков, один из которых пытался расстрелять наши позиции. Бой удалось снять и с неба, и с земли.

Также украинские защитники в Луганской области ярко уничтожили российских захватчиков. Для максимального эффекта они дождались, пока русские солдаты соберутся вместе в одном здании, и только тогда нанесли прицельный удар. Отличную работу проделали бойцы из 92-й омбр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!