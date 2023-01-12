Оккупанты готовят преступления под ''чужим флагом'': на Луганщине заметили российских штурмовиков в форме ВСУ

Российские оккупационные войска готовят преступления под "чужим флагом". В Луганской области заметили российских штурмовиков в форме Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. "Для введения наших военных в заблуждение военные РФ используют форму ВСУ", – говорится в сообщении.

В частности, использование оккупантами украинского пикселя зафиксировано на направлении Кременной.

Отмечается, что россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации украинских защитников. Например, возможны показательные акты насилия среди мирных жителей.

"Для отличия своих подразделений от наших россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах. Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в стране-агрессоре России, которая имитировала "рождественское перемирие", в очередной раз обвинили Украину в войне. В Кремле выдали претензию из-за украинских "провокаций" на большой религиозный праздник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР МО Украины заявили, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и Белоруссии. Кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины.

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