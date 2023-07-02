Оккупанты готовят новую волну принудительной мобилизации на юге Украины – ЦНС

Российские захватчики планируют провести новую волну принудительной мобилизации в армию РФ на юге Украины. К этому, в частности, готовится оккупационная "администрация" Запорожской области.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Для того чтобы мобилизовать местное население в свои ряды, оккупанты уже создали 44 "военно-учетных стола".

В них всех граждан призывного возраста и военнослужащих запаса собираются поставить на учет по месту жительства.

В то же время местный гауляйтер Евгений Балицкий пытается ввести население оккупированных территорий в заблуждение. Он распространяет манипулятивные данные о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья".

"Фактически имеем очередное преступление оккупантов в регионе, ведь международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий", – отметили в ЦНС.

Если же человека все же мобилизовали в ряды РФ, ему советуют при первой же возможности сдаваться в плен ВСУ. Как это сделать, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена одного из российских оккупантов, которого отправили воевать в Украину, пожаловалась, что в России по полной идет мобилизация. Как она рассказала, в РФ говорят, что росармия несет большие потери, поэтому страна-агрессор отправляет на передовую все больше оккупантов.

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