"От нас уже 7 автобусов уехало": жена оккупанта пожаловалась на страшные темпы мобилизации в РФ. Перехват

Жена одного из российских оккупантов, которого отправили воевать в Украину, пожаловалась, что в России полным ходом идет мобилизация. Она рассказала, что в РФ говорят, что росармия несет большие потер, поэтому страна-агрессор отправляет на передовую все больше и больше оккупантов.

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Соответствующий перехват разговора россиянки с супругом-захватчиком опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 26 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, сейчас на войну в Украину отправляют добровольцев и тех, кому вручили повестки, но ходят слухи, что "брать будут всех".

– У нас же мобилизацию до 31 декабря продлили... Сначала до июня продлевали, а сейчас до 31 декабря. Я говорю, а чего так продлили? А она говорит: "Света, в мае будет большая мобилизация. Нам с военкомата звонили, предупреждали".

– А кого мобилизировать будут?

– Всех будут брать! Всех! Вот сейчас добровольцев берут и тех, кому повестки раздали. От нас уже семь автобусов уехало. Говорят, что сразу в "СВО" увозят. Дескать наших больше процентов положили, чем хохлов. Из-за того, что 70% наших положили...

При этом ее муж-оккупант подтвердил, что армия страны-агрессора действительно несет огромные потери в боях против украинских воинов.

"Вот у нас полк (от 950 до 2 000 человек. – Ред.).. осталось человек 120 от силы. Всех нах*й скосило!" – сказал российский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант пожаловался на несуразную систему и тупость властей РФ, которые отправили его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме.

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