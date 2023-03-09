Оккупанты готовят новую волну мобилизации на захваченных территориях Донбасса – ЦНС

Российские оккупанты готовят новую волну мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Отлавливать мужчин, которых еще не удалось бросить на войну против Украины, начнут уже весной.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. В частности, оккупационные военкоматы требуют от учебных заведений предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации.

Стоит отметить, что мобилизации подлежат граждане РФ, то есть владельцы паспортов врага, поэтому в Центре призывали игнорировать российскую паспортизацию.

Добавим, что если человеку вручили повестку, и он не имеет возможности выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украину, или спрятаться, стоит воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить".

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Напомним, в России наверняка не планируют объявлять новую волну мобилизации по меньшей мере до лета. Это связано с тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сберечь стабильность своего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессоре России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не выдают не только зарплат, но и отказывают в региональных выплатах и даже не выдают необходимую экипировку.

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