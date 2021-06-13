Оккупанты девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В течение субботы, 12 июня, российские оккупанты 9 раз нарушали мирные договоренности, принятые в рамках Трехсторонней контактной группы. Кроме открытия огня террористы сделали запуск летального аппарата для определения позиции наших бойцов.

Об этом сообщили в Центре операции Объединенных сил в Facebook. К счастью, в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Локации, где боевики совершали обстрелы:

Возле Авдеевки Донецкой области– оккупанты использовали подствольные гранатометы;

трижды около поселка Водяного враг совершал обстрел по позициям ВСУ с автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Видео дня

в районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов;

у поселка Луганское противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

по направлению села Причепиловки Луганской области враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинский Генштаб сообщил обо всех случаях провокаций представителям ОБСЕ. Бойцы ВСУ продолжают контролировать ситуацию в зоне проведения военных действий и придерживаются установленного режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела российских наемников в районе Водяного погиб украинский защитник. Им оказался уроженец Мукачева Закарпатской области Владимир Белов.