Оккупантов много, но защитники Украины берут умом и инновационной техникой, – волонтер Яровая

Боевые дроны уничтожают танки, пункты дислокации россиян без риска жизни украинских военных. Как за "народные деньги" закупают многоразовые боевые дроны и снаряды для них рассказала волонтер и соучредитель фонда "Мрия" Дана Яровая в эфире Эспрессо.

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“Высокоинтеллектуальное средство ведения боя – это то, что обеспечивает бесконтактное сражение. Россиян гораздо больше в количестве, поэтому мы должны быть разумными. Мы проводим тестирование разных видов квадрокоптеров не только на полигоне, но и в боевых условиях. Любые замечания передаются производителю, который вносит коррективы в устройство. Это важный элемент сотрудничества украинских производителей и Генерального штаба." — отметила Дана Яровая.

Дана добавила, что закупка дронов происходит только из-за частных инициатив и "народных денег". Пока эта техника не станет на вооружении Министерства обороны, до этого придется их выкупать украинцам.

На этот год 20 миллиардов гривен выделено на программу беспилотных средств. Надеюсь, что все заработает. Пока Министерство не начнет закупать высокотехнологичные средства ведения боя, я с этой теме не сойду." — подытожила волонтер.