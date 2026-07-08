OKKO запускает новый формат АЗС: первые обновленные комплексы открылись под Киевом

Сеть OKKO меняет форматы своих АЗС. Первые два обновленных комплекса начали работу в селе Гатное под Киевом и в Ирпене. Это первый шаг в масштабной трансформации, которая определит будущее сети на долгие годы.

Новый формат объединяет сразу несколько направлений трансформации – цифровизацию клиентского пути, расширенный фуд-сервис, энергонезависимость, развитие инфраструктуры для электромобилей и безбарьерность.

Новые станции ОККО теперь будут иметь большие стеклянные фасады, открытые потолки и светлые цвета. Они больше напоминают городское пространство, чем классические автозаправочные станции.

''За последние годы клиент АЗК существенно изменился. То, что еще несколько лет назад воспринималось как исключительный сервис, сегодня стало базовым требованием. В то же время усилилась конкуренция на рынке, а вопрос энергетической устойчивости после 2022 года превратился в одно из ключевых условий ведения бизнеса в Украине. Новый формат OKKO – это системный ответ на все эти изменения одновременно'', – говорит вице-президент OKKO по маркетингу и развитию Василий Дмитриев.

''Многие решения, лежащие в его основе, мы уже тестировали на различных АЗС и получили положительные отзывы клиентов. Теперь мы масштабируем и объединяем их в систему, где технологии, многофункциональное пространство, еда и комфорт работают как единое целое'', – рассказал Василий Дмитрив.

В компании оптимизировали все операционные процессы.

''Мы создаем комфорт для разных категорий клиентов. Для тех, кто работает в дороге, появились коворкинги – комнаты для звонков и онлайн-встреч. Для отдыха – всесезонная терраса. Здесь же – детская комната'', – рассказывает генеральный директор группы компаний OKKO Василий Даниляк.

Теперь все кассы АЗК работают по единому принципу и могут оформить любой заказ. При этом приготовление блюд перенесено на кухню, а комплектация и выдача – в отдельную зону.

''Клиент делает заказ – и сразу видит номер своего заказа на большом экране. По готовности он получает заказ в цифровой зоне выдачи, где также отображается его номер. Мы разработали собственную цифровую систему Smart Kitchen. Она в режиме реального времени распределяет заказы между кассиром, работниками кухни и зоной выдачи, синхронизирует процессы и контролирует наполнение витрин и сроки годности продукции. "Уже сейчас скорость выполнения заказов выросла на 20%, а количество списаний из-за истечения срока годности сократилось на 35%'', – рассказывает директор департамента развития кафе и собственного производства OKKO Андрей Дудич.

К 2029 году компания планирует инвестировать более $120 млн в развитие нового формата.

''В рамках этой инвестиции будет реконструировано около 60 действующих АЗС и построено ещё 20 новых комплексов. К концу 2029 года почти 20% сети – а это более 80 заправок – будет работать по новой модели'', – рассказывает генеральный директор группы компаний OKKO Василий Даниляк.

"Ирпень и Гатное – два разных сценария реализации: первый комплекс построен с нуля, второй – результат реконструкции существующей АЗС. Это свидетельствует об адаптивности модели: её можно масштабировать как за счёт нового строительства, так и за счёт обновления существующих комплексов. Следующий шаг – строительство флагманского трассового комплекса в Звягеле'', – объясняет он.

Еще одна важная инновация в компании – электромобильность. OKKO первой среди сетей АЗК Украины начала строить системную зарядную инфраструктуру. Сегодня это около 100 Ultra Fast Chargers на 63 локациях.

В новом формате на АЗК зона зарядки вынесена под отдельный навес с солнечными панелями, отделенный от потока автомобилей, заправляющихся топливом.

На АЗК в Ирпене установлена солнечная электростанция мощностью 69 кВт, в Гатном – 48 кВт с перспективой увеличения до 100 кВт. Панели размещены на крыше АЗС.

''В период пиковой генерации эти мощности способны покрывать до 50 % собственного потребления электроэнергии комплекса. В сочетании с генераторами и резервным питанием это позволяет АЗК оставаться функциональными даже во время перебоев с электроснабжением. К концу 2026 года солнечные электростанции будут работать на более чем 300 АЗК сети с суммарной мощностью свыше 6 МВт'', – рассказывает Василий Даниляк.

Кроме того, OKKO расширила ассортимент блюд. В меню появились блюда украинской, европейской и азиатской кухни: супы, основные блюда и гарниры, салаты, бургеры и прочее. OKKO остается сетью №1 в Украине по продажам кофе: в 2025 году клиенты приобрели почти 34 миллиона чашек.

''В новом формате ассортимент значительно расширился – более 150 кофейных позиций, от классики до авторских напитков. Среди вариантов – несколько видов альтернативного молока и нестандартные позиции, такие как свекольный латте или латте с фиолетовым ямсом'', – рассказывает директор департамента развития кафе и собственного производства OKKO Андрей Дудич.