ОККО сформирует собственный парк вагонов-цистерн

В июле группа компаний ОККО получила первые 20 новых вагонов-цистерн, изготовленных по ее заказу на заводе "ТАС-Полтаввагон". Всего контрактом предусмотрено производство 100 таких цистерн. Ожидается, что всю партию полностью ОККО получит в начале 2025 года.

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"До сих пор мы имели в собственности 45 цистерн. Часть из них ранее была предназначена для перевозок битума, но сейчас перепрофилирована под дизельное топливо. Кроме того, более 400 вагонов-цистерн мы арендуем. Добавив к этому количеству еще 100 новых единиц, компания станет крупным частным оператором вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в Украине. Более численным парком располагает только "Укрзализныця", – комментирует директор департамента логистики ОККО Денис Громов.

По его словам, новый подвижной состав существенно усилит логистическую маневренность ОККО, позволит быстрее и выгоднее импортировать нефтепродукты в Украину, а также предоставлять транспортные услуги другим участникам рынка.

Производителя цистерн ОККО выбрала на тендере среди трех украинских предприятий. Рассматривалась и возможность привлечения иностранных компаний, но их продукция потребовала бы дополнительной сертификации в Украине, а это могло занять дольше времени. От подписания контракта с "ТАС-Полтаввагон" до выпуска первой партии прошло полгода. Речь идет о вагонах-цистернах для нефтепродуктов модели 15-1755 грузоподъемностью 68 тонн. Срок службы такой цистерны составляет 32 года.

"Для ТАС-Полтаввагон это не первый опыт сотрудничества с ОККО. Ранее наше предприятие уже поставляло резервуары для хранения топлива на АЗК группы. А текущий контракт дает нам возможность вместе с партнером подключиться к обеспечению топливной безопасности Украины, восстановить статус предприятия-производителя нефтеналивных цистерн и доказать свое лидерство на этом рынке, – рассказывает генеральный директор "ТАС-Полтаввагона" Юрий Писаревский. – Признаюсь, что поддерживать необходимые темпы производства чрезвычайно сложно. Для нас каждый день это борьба за добросовестное выполнение своих обязательств перед клиентами и поддержание репутации надежного партнера. Постоянные вражеские обстрелы региона, где находятся производственные мощности, длительные отключения электроэнергии, проблемы с нехваткой кадров и бронированием сотрудников являются серьезными вызовами для "ТАС-Полтаввагон". Однако я уверен на 100%, что мы своевременно и в полном объеме справимся с заказом".

Напомним также, что в 2022-2023 годах ОККО существенно обновила свой автопарк для перевозки топлива. Компания и далее продолжает развивать свое транспортно-логистическое направление – инвестиции в железнодорожные цистерны по размеру будут в несколько раз больше. Только аванс по текущему контракту составил 100 миллионов гривен.