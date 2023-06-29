Охраннику, не открывшему дверь укрытия в Киеве, изменили меру пресечения. Фото

Сторожу киевской поликлиники №3 Вадиму Мошкину, которого подозревают в "оставлении людей в опасности, повлекшем их смерть" во время российской атаки на столицу Украины в ночь на 1 июня изменили меру пресечения. Киевский апелляционный суд отпустил его под ночной домашний арест.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент украинского медиа-проекта "Ґрати" из залы суда. 3 июня Голосеевский районный суд Киева отправил 62-летнего Мошкина под арест на два месяца без права внесения залога.

Отмечается, что на заседании подозреваемый признал вину, но сказал, что не успел открыть укрытие – ракеты прилетели слишком быстро после объявления воздушной тревоги.

"Времени не хватило просто открыть помещение и открыть дверь. Было минут 5-8 от силы, очень быстро все было", – сказал он, добавив, что раньше всегда открывал укрытие.

Защита подозреваемого просила отпустить Мошкина под личное обязательство являться в суд и к следователю, отметив, что он не сбежит и не помешает следствию. В свою очередь, прокурор Денис Тимошенко настаивал на том, что решение об аресте законное и его нужно оставить в силе.

Напомним, что кроме Мошкина, Голосеевский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева Олега Шугалевича, его заместителя по технической части Василия Десика, а также замглавы Деснянской районной администрации Ирину Алексеенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– у ніч проти 1 червня мешканці Деснянського району під час повітряної тривоги прийшли до поліклініки №3 на вул. Левицького (колишня Курчатова), де є укриття, проте охоронець не пустив їх усередину. Поки люди стукали у двері, уламки збитої ракети впали біля цієї поліклініки, внаслідок чого загинуло троє людей, та ще декілька дістали поранення;

– президент Украины Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на трагический инцидент в Киеве, где во время ракетных обстрелов погибли три человека из-за того, что их не пустили в бомбоубежище. Глава государства прозрачно намекнул, кто именно понесет ответственность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!