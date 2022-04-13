Охранник Медведчука рассказал, где прятался и как хотел сбежать кум Путина

Телохранитель опального нардепа и олигарха Виктора Медведчука рассказал о попытке его побега, совершенной 23 февраля, накануне вторжения войск Российской Федерации. Вся операция проводилась поздно ночью и была организована Федеральной Службой Безопасности по наставлению из Кремля.

Видео с допроса личного охранника опубликовали на сайте СБУ. После того как Медведчуку удалось сбежать из-под домашнего ареста, он был перевезен в частный дом, который якобы арендует семейная пара из Италии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Виктор Владимирович говорил с женой, я слышал слова "ФСБ" и что будет готовиться побег с этого адреса, и я предположил, что это будет скоро. Ко мне подошел Медведчук и сказал, что в течение 20 минут за ним приедут военные. Через 20-25 минут в калитку позвонили и я увидел человека в черной одежде и желтым пакетом", – рассказал мужчина.

Видео дня

Он также добавил, что из разговоров беглого олигарха было понятно, что побег подготовлен по распоряжению Путина. Медведчук буквально в течение 10 минут переоделся в украинскую военную форму, поблагодарил все присутствующих за помощь и растаял в полуночной тьме по направлению к Приднестровью.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава СБУ Иван Баканов раскрыл подробности о подготовленном ФСБ побеге Медведчука через Приднестровье. Из непризнанной республики личного друга и кума президента страны-агрессора собирались вывезти в Москву.