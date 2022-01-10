'Охотник за призраками' из США заявил, что запечатлил на фото 'инопанетянина', и показал снимок

Американец Дональд Бромли установил фотокамеру, чтобы запечатлеть диких животных. Но он утверждает, что сфотографировал обнаженное и "прозрачное существо", которое, по его мнению, является пришельцем с другой планеты.

Камере Бромли удалось запечатлеть момент, когда мимо нее прошла серая фигура с "выпуклой головой". Первоначально мужчина думал, что это изображение человека, но чем больше он смотрел на фото, тем больше сомневался, информирует Dailystar.

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Американец заявил в интервью KXLF, что большая выпуклая голова и отсутствие одежды свидетельствуют о том, что на фото попал именно инопланетянин. Монтана — одна из горячих точек Америки, где собираются "охотники" за НЛО.

Отмечается, что в прошлом году Пентагон опубликовал отчет, в котором выяснилось, что некоторые из потенциальных наблюдений НЛО они просто не могут объяснить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли ультраяркую галактику. Появились фото черных дыр.