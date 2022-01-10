"Охотник за призраками" из США заявил, что запечатлил на фото "инопанетянина", и показал снимок
Американец Дональд Бромли установил фотокамеру, чтобы запечатлеть диких животных. Но он утверждает, что сфотографировал обнаженное и "прозрачное существо", которое, по его мнению, является пришельцем с другой планеты.
Камере Бромли удалось запечатлеть момент, когда мимо нее прошла серая фигура с "выпуклой головой". Первоначально мужчина думал, что это изображение человека, но чем больше он смотрел на фото, тем больше сомневался, информирует Dailystar.
Американец заявил в интервью KXLF, что большая выпуклая голова и отсутствие одежды свидетельствуют о том, что на фото попал именно инопланетянин. Монтана — одна из горячих точек Америки, где собираются "охотники" за НЛО.
Отмечается, что в прошлом году Пентагон опубликовал отчет, в котором выяснилось, что некоторые из потенциальных наблюдений НЛО они просто не могут объяснить.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли ультраяркую галактику. Появились фото черных дыр.