'Охматдет' получил новое хирургическое оборудование от Фонда Андрея Матюхи и Good Donations

Благотворительный фонд Good Donations в сотрудничестве с Фондом Андрея Матюхи закупили и передали Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" современное оборудование для ургентной хирургии.

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В комплект помощи вошли инструменты Ligasure типа Mariland и диссектор Ligasure Exact с нанопокрытием. Оба – новейшие системы электролигирования, или "спаивания" биологических тканей, которые позволяют проводить оперативные вмешательства с минимальными кровопотерями. Технологию используют как во время открытых операций, так и лапароскопически.

По словам заведующего отделением ургентной хирургии Романа Жежеры, ежегодно в "Охматдете" выполняют около 800 операций, из которых примерно 70% — сложные и сверхсложные. Новое оборудование позволит провести не менее 70 таких вмешательств, уменьшая риски осложнений и продолжительность операций. Что особенно важно при работе с самыми маленькими пациентами больницы.

"Мы уже не впервые поддерживаем Охматдет и стараемся как можно быстрее закрывать потребности больницы в современном оборудовании. Здесь работают очень профессиональные и самоотверженные специалисты, и вместе с Good Donation мы делаем все, чтобы в своей работе они могли использовать лучшие инструменты и технологии", — отметил основатель одноименного фонда Андрей Матюха.

Ранее, в феврале 2025 года, Фонд Андрея Матюхи и Good Donations также передали в "Охматдет" ретракторную систему Thompson стоимостью более 2 млн грн, которую уже задействовали в более чем 100 спасательных операциях. Обе благотворительные организации планируют продолжать поддерживать детскую больницу и в дальнейшем.