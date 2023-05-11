Огромный вред для экологии и человека: в ГСЧС привели ужасающую статистику пожаров в экосистемах. Фото

С начала 2023 года в экосистемах Украины произошло почти 5 тысяч пожаров. За четыре месяца текущего года огнем накрыло уже более 4700 гектаров территории.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отметили, что только в течение вторника, 9 мая, было ликвидировано 47 пожаров на площади 27 га.

В ГСЧС призвали украинцев не провоцировать пожары в экосистемах. В сообщении говорится, что в течение 11-13 мая в северных, центральных, Тернопольской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"В таких условиях даже маленький очаг может перерасти в масштабный пожар и уничтожить сотни гектаров полей, лесных насаждений. Это огромный вред для экологии и человека", – подчеркнули в службе.

В Укргидрометцентре предупредили, что в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности 11 и 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во вторник, 9 мая, произошел масштабный пожар на свалке. Огнем была охвачена территория около 500 квадратных метров.

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