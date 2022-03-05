Огромное количество ошибок: назван главный промах России в войне с Украиной

Россия сделала целый ряд ошибок, решив начать наступление на территорию Украины. Главная из них – это мысль оккупантов в первые три дня войны, что если колонны техники РФ не останавливают на подступах к городам, то значит, что украинцы "просто разбежались".

Такое заявление на YouTube сделал главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он отметил, что это на самом деле было уловкой, так как украинские защитники атаковали захватчиков уже в тылу.

Из-за этого оккупантам пришлось изменить тактику, теперь они наоборот продвигаются к городам очень медленно и пытаются "зачищать" все окружающие территории.

Еще одной ошибкой агрессоров стало то, что они пытались ориентироваться на местности по украинским дорожным знакам. А местные жители, как известно, их убирали или же меняли указатели.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Христо Грозев заявил, что у Российской Федерации ресурсов для войны осталось лишь до воскресенья 6 марта. Затем, по мнению журналиста, страну-агрессора ждет крах.

Он также сказал, что дальнейшее течение войны в Украине определится в ближайшие несколько дней.