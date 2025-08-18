Прилетит волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино...

Видео дня

Не надейтесь, не прилетит. Наша судьба зависит только от нас.

На кого мы должны надеяться? На Путина, что он пожелает прекратить войну? На Трампа, что он заставит Путина хотя бы на 30 дней остановить военные действия по всему фронту, прекратить бомбардировки мирных городов и поселков?

Далее текст на языке оригинала.

Ми маємо справу з двома кримінальними елементами.

Перший – серійний вбивця, який харчується кровʼю безвинних жертв, садист, маніяк, краде чужих дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей.

Другий – підозрюваний у кримінальних та економічних злочинах.

Дональду Трампу пред'явлено чотири кримінальні звинувачення: два на федеральному рівні, висунуті спецрадником Мін'юсту Джеком Смітом, одне у штаті Нью-Йорк, друге у штаті Джорджія.

Майбутнього господаря Білого дому у травні 2023 року визнали винним у сексуальному насильстві щодо колишньої журналістки Джин Керолл наприкінці 1990-х років, а потім у наклепі на неї, коли мільярдер робив заяви про те, що та бреше про те, що сталося.

Обвинувальний вирок Дональду Трампу, винесений присяжними у Нью-Йорку у справі про фальсифікацію ділових документів з метою приховування факту виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс, означає, що Трампу все ще загрожує ув'язнення.

Звичайно, всі справи зупинилися, коли Трамп був обраний Президентом виборцями, які чудово знали про всі його злочини.

Його виборці вирішили, що все це політика та надумані обвинувачення.

Але нічого надуманого в цих обвинуваченнях не було. Трампа врятувало від тюрми тільки його перемога на виборах.

Чому я зараз про це згадав?

Щоб ми знали, з ким ми маємо справу.

Ніякої моралі, ніяких цінностей у цих персонажів немає, і ніколи не було, і не буде.

Так, треба якось домовлятися, але памʼятати, що два кримінальних злочинця мають більше спільних інтересів, аніж увесь цивілізований світ.

Трамп здав би Україну зараз, і з великою радістю.

Але йому заважають це зробити громадська думка США, конгрес, лідери західних країн, і до речі, ще військово-промислове лобі, у якого західні країни купують зброю для України.

Завтра (вже сьогодні, 18 серпня – Ред.) Президент України разом з лідерами західних країн будуть зустрічатися з Дональдом Трампом.

Що він може запропонувати Україні, крім своїх фантазій, зовсім незрозуміло.

Переговори з Путіним закінчились провалом. Ніяких домовленостей не було, нічого не було підписано.

В деяких ЗМІ зʼявляється інформація, що США можуть дати гарантію Україні аналогічно 5-й статті НАТО. В обмін на що?

На вихід із Донбаса, на юридичне визнання Криму російським?

У нас вже були Будапештські угоди, де і США, і Росія гарантували недоторканність наших кордонів.

У нас вже був договір про дружбу і недоторканість кордонів з Росією в 1997 року.

У нас вже були записані в Конституції України пункт про безблоковий і без'ядерний статус України.

Це зупинило маніяка?

Дочекаємось, що буде пропонувати Трамп, і не будемо повторювати наших помилок.