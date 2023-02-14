Ограничений снова нет: в ДТЭК пообещали, что свет не будут выключаться и в среду

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии по стране. Это позволяет 15 февраля не выключать массово свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

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В то же время стабилизационные отключения по графику возможны – для восстановления поврежденных сетей в некоторых энергоузлах. Об этом сообщает ДТЭК, публикуя графики отключений на ближайшую среду.

Отмечается, что из-за сетевых ограничений 15 февраля будут действовать стабилизационные отключения света в Одесской области.

Узнать графики возможных отключений по своему адресу украинцы могут, нажав на название своего региона в сообщениях Telegram-канала ДТЭК.

В Киевской городской военной администрации со ссылкой на частного инвестора энергетической отрасли Украины добавили, что уже третий день подряд столица готовится работать без отключений электроэнергии.

Напомним: гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что 14 февраля по всей Украине не вводили плановые отключения света. По его словам, восстановление энергосистемы страны после атак РФ "идет рекордными темпами", однако в некоторых областях еще есть проблемы. Зонами риска он назвал Киевщину и Одесщину, где свет могут отключать некоторым потребителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начали внедрять систему SMS-рассылок с сообщениями о плановых отключениях света. Ныне услуга доступна в Киеве для абонентов lifecell, а в скором времени может появиться и в других регионах.

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