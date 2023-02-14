Украинцам могут отключать свет точечно: названы проблемные регионы

По всей Украине 14 февраля не вводили плановые отключения электроэнергии. Восстановление энергосистемы идет рекордными темпами, но в некоторых регионах остаются проблемы. В частности, в зоне риска – Киевщина и Одесщина. Там возможны точечные отключения света некоторым потребителям.

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Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона. "Нужно время, чтобы устранить все узкие места в сети. Ограничения, которые все еще могут быть в некоторых регионах – это, например, Одесса или Киев – они не носят катастрофический характер", – заявил он.

В зоне риска, в частности, три района Киева, отмечал ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Это Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы. Там еще не восстановили поврежденное российскими атаками сетевое оборудование. Аналогичная ситуация в Одееской области после аварии на подстанции.

То есть отключения связаны не с дефицитом тока в Украине, а с невозможностью доставить всю необходимую электроэнергию потребителям. Проблемы должны уменьшаться по мере ремонтов сетей.

При этом, как подчеркнул Кудрицкий, нынешних темпов восстановления энергосистемы никто не ожидал. "Мы в несколько раз быстрее выполняем эти работы, чем раньше и чем по нормативным срокам", – отметил глава "Укрэнерго".

Он уточнил, что ситуация в энергосистеме может осложниться в случае новых обстрелов, резкого похолодания или если украинцы перестанут экономить. В таком случае отключения света начнутся снова.

Как сообщал OBOZREVATEL, трудности возникают и на Львовщине. В частности, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что большое количество объектов критической инфраструктуры в области разрушено из-за обстрелов страны-террористки России, и большинство объектов восстановить уже невозможно.

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