Офицер ВСУ презентовал книгу о войне ''Скорбь и безумие''

В пятницу, 8 апреля, в общественном пространстве Vcentri Hub украинский писатель, участник российско-украинской войны и офицер Вооруженных сил Украины Олег Костюк презентовал свою вторую книгу – антироман "Скорбь и безумие". Мероприятие было организовано Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM.

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В своих текстах автор основывается на личном военном опыте и пытается ответить на вопрос: что же такое война и как она меняет человека, его психику и мировоззрение?

Антироман "Скорбь и безумие" – это современная проза о войне, любви, смерти. Герой погружается в атмосферу российско-украинской войны и сталкивается со смертью. Это меняет героя, заставляет его снова и снова анализировать свою жизнь и по-новому взглянуть на нее.

Иллюстрация на обложке книги – картина "Война" известного киевского художника Николая Сологуба, который с начала полномасштабного вторжения защищает родину в терробороне, в свободное время создавая искусство войны.

Олег Федоров, владелец издательства "Печатный двор Олега Федорова", где вышла книга, рассказал о сотрудничестве с Олегом Костюком и отметил важность текстов современных украинских писателей.

"Для нас важно, чтобы это была настоящая литература, современная, интересная, направленная на поднятие статуса нашего государства в мире. Именно поэтому одним из наших проектов стала книга Олега Костюка "Скорбь и безумие". С 2010 г. издательство публикует отечественных и зарубежных авторов, работающих на победу Украины", – отметил Олег Федоров.

Сначала книга "Скорбь и безумие" была издана на русском языке, ведь автор, как и многие украинцы, был русскоязычным. Книгу перевели на украинский. Перевод сделал известный языковой мастер Александр Степанов, который перевел "Под небом синим" Дэвида Элдриджа и "Amadeus" Питера Шеффера – спектакли Киевского национального академического театра оперетты, "Все лучшие вещи" Дункана Макмиллана – спектакль Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу и другие интересные произведения.

Александр рассказал, что книга его поразила: "Современная литература о войне должна быть правдивой. Автор не скрывает правду, даже если она не всегда приятна, и это правильно".

Онлайн издание книги "Скорбь и безумие" можно купить в электронном варианте за 100 гривен, или заказать в печатном, когда она появится на официальном сайте Yakaboo.