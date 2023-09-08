Один скрывался в кукурузе, второго догнал пес: в Одесской области задержали двух мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу. Фото

На Одесщине пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Один из нарушителей скрывался в кукурузе, второго – догнал служебный пес.

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Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд. Два пограничных патруля примерно в одинаковое время обнаружили и задержали двух нарушителей на украинско-молдавской границе.

Один из них пытался незаконно пересечь границу вблизи села Новые Трояны, мужчина думал что его не заметят в высокой кукурузе.

Второй нарушитель надеялся быстро пересечь границу вне пункта пропуска "Табаки". Однако немецкая овчарка, даже на значительном расстоянии, ощутила его движение и "сигнализировала" кинологу.

Следует отметить, что один из мужчин ранее пытался незаконно пересечь границу в этом направлении, но его попытка тогда оказалась неуспешной.

На обоих нарушителей были составлены протоколы согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины разоблачила канал незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Уклонявшихся перевозили через границу, используя квадроциклы и обходя пункты пропуска в лесистых областях Карпатских гор.

Напомним, что пограничники Мукачевского отряда в Закарпатье за сутки задержали 34 мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины. 25 нарушителей остановили на границе с Венгрией, еще девять – с Румынией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области разоблачили главу военной медкомиссии, которая за более 10 млн грн "списала" полсотни уклонистов. Стоимость "услуги" составляла до 7 тыс. долларов.

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